Australien als WEF-Kolonie mit dem Turbo in den „Great Reset“

Bereits während der Corona-Plandemie war kaum ein Land so rigoros gegen die eigene Bevölkerung und so vehement vorgegangen wie die australische Regierung.

Völlig überzogene Maßnahmen wie Maskenzwang, Zwangsimpfungen oder Lockdowns wurden von dieser mit Hilfe einer brutal vorgehenden Polizei massiv durchgesetzt. Wofür nun die Quittungen ins Haus stehen.



Enorme Übersterblichkeit

So sieht sich der Kontinent seit Beginn der Impfungen mit einer extrem erhöhten Übersterblichkeit konfrontiert, die bei den 0-44-Jährigen mit Ende Juli 2022 aktuell knapp 150 Prozent beträgt. Insgesamt sind im vergangenen Jahr nach Schätzungen rund 30.500 Menschen mehr gestorben als im Durchschnitt zuvor, was im Vergleich zu 2020 eine Verneunzehnfachung (!) darstellt. Um sich vor einer Aufarbeitung des staatlich angeordneten Verbrechens zu drücken, hat sich die Regierung offensichtlich dazu entschlossen, den Great Reset weiterhin im Eiltempo durchzuziehen, solange der Großteil der Bevölkerung dessen Ausmaße noch nicht realisiert hat.

Bill Gates bei Australiens Premier

Unbeirrt folgt sie den Plänen der Globalisten und sendet – obwohl weitab vom Schuss – sogar Drohnen und Panzerfahrzeuge in die Ukraine. Nun lässt der Besuch von Bill Gates bei Premierminister Anthony Albanese Ende Januar nichts Gutes erwarten. Hierbei hatte der US-Oligarch wieder einmal die Werbetrommel für seine Lieblings-Drohbotschaften gerührt: Die von ihm bereits mehrfach versprochene, regelrecht herbeigesehnte nächste Pandemie, und natürlich wieder einmal den angeblich menschengemachten Klimawandel. Vermeintliche Probleme, die laut dem selbsternannten Experten für eh alles natürlich stets mit Steuergeldern zu seinen Gunsten zu lösen sind. Seien es Pseudo-Impfstoffe oder gar die Verdunkelung der Sonne!

Ziel digitale ID samt Wallet

Auch wenn Gates während seines Aufenthalts als Zuschauer der Australian Open einen Sieg des ungeimpften Novak Djokovic im Semifinale miterleben musste, hat man sich offiziell größtmögliche Unterstützung versprochen. Und Down Under gibt Gas: So hat man nun beschlossen, bis Ende des Jahres die juristischen Voraussetzungen für eine digitale ID samt Wallet zu schaffen. Erst einmal freiwillig und auf Wunsch des Commonwealth, wie es heißt. Was wieder einmal auf die tragende Rolle globalistischer Kreise in England hinter dem Great Reset hinweist.



Queensland sucht 500 Polizisten

Noch hat Australien allerdings mit kleineren Problemen zu kämpfen. So hatten aufgrund der Zwangsimpfungen unter anderem hunderte Polizisten und Krankenschwestern gekündigt. Und da man bei der Einführung von Klaus Schwabs Diktatur zumindest auf erstere nicht verzichten kann, plant allein der Bundesstaat Queensland, nun jährlich 500 neue Polizisten einzustellen. Gesucht wird nach Bewerbern aus aller Welt. Nach einem knapp viermonatigen Schnellkurs sollen die ortsfremden Systembüttel dann auf die Einheimischen losgelassen werden.

Quelle: AUF1.info