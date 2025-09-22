Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Trump kündigt Gipfel mit Xi in Südkorea an – auch TikTok-Deal im Gespräch

Freigeschaltet am 22.09.2025 um 06:44 durch Sanjo Babić
China und USA Flagge
China und USA Flagge

Bild von Christian Dorn auf Pixabay

ZDFheute greift Trumps Ankündigung eines Treffens mit Chinas Staatschef Xi Jinping im Herbst in Südkorea auf. Tagesspiegel, BILD und Freie Presse berichten zusätzlich von einem Telefonat und Signalen zu einem möglichen TikTok-Deal.

Demnach soll der Gipfel am Rande des APEC-Formats stattfinden; Trump stellte zugleich eine China-Reise Anfang 2026 in Aussicht. In Washington wird diskutiert, ob ein TikTok-Kompromiss US-Eigentümer stärkt und zugleich den Algorithmus aus China lizenzierbar lässt. Für beide Seiten wären Handelsfragen, Exportkontrollen und Fentanyl-Vorwürfe weitere Reizthemen.

Beobachter sehen im geplanten Treffen eine Chance auf Deeskalation – sofern die innenpolitischen Zwänge auf beiden Seiten Spielraum lassen. Der Erfolg hängt von konkreten Zugeständnissen ab, etwa bei Tech-Lieferketten und Agrarmärkten.

Quelle: ExtremNews


