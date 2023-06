Russische Truppen zerschlagen drei ukrainische Sabotage- und Aufklärungsgruppen bei Kupjansk

Die Gruppe West der russischen Streitkräfte hat in den vergangenen 24 Stunden drei Sabotage- und Aufklärungsgruppen der ukrainischen Armee in Richtung Kupjansk zerschlagen. Dies berichtet Sergei Sybinski, der Leiter des Pressezentrums der Gruppe. Außerdem wurden zwei Versuche, ukrainische Einheiten an vorderen Stellungen zu rotieren, gestört. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Sybinski zufolge zerstörten die russischen Truppen im Verlauf der Kampfhandlungen am Frontabschnitt Kupjansk eine ukrainische Kanonenhaubitze vom Typ D-20 in der Nähe des Areals Rewutscheje und ein Artilleriegeschütz vom Typ 2C9 Nona in der Nähe der Siedlung Stelmachowka. Quelle: RT DE