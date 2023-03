Tschechiens Außenministerium bestätigt den Tod eines Freiwilligen in der Ukraine

Am Wochenende ist in der Ukraine ein tschechischer Staatsbürger ums Leben gekommen, der auf der ukrainischen Seite gekämpft hat. Dies gab am Montag Daniel Drake, der Sprecher des tschechischen Außenministeriums, der Nachrichtenagentur ČTK bekannt. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Nach Angaben des Ministers geht es um den zweiten Todesfall seit einem Jahr. Im Juni des vergangenen Jahres sei ebenfalls ein Tscheche bei Kämpfen im Donbass gefallen. Außerdem ist laut Informationen vom Sonntag ein weiterer Freiwilliger aus Tschechien schwer verletzt worden. Er soll im Rahmen des Projekts Phoenix verletzten ukrainischen Soldaten an der Front geholfen haben. Laut Berichten in den sozialen Medien ist sein Zustand stabil, die Verletzungen seien jedoch schwer. Dem Außenministerium zufolge verhindert sein Zustand eine Verlegung zur Behandlung nach Tschechien." Quelle: RT DE