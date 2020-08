EVP-Experte warnt vor Zusammenbruch des Libanon

Michael Gahler (CDU), Außenpolitik-Experte der Europäischen Volkspartei (EVP) im Europaparlament, hat vor einem Kollaps des Libanon gewarnt und ein stärkeres Engagement der Europäischen Union in der Region gefordert.

"Der Libanon steht seit vielen Jahren vor großen Herausforderungen. Jeder fünfte Einwohner ist ein Flüchtling. Auch die politische Lage ist kompliziert", sagte Gahler dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". "Wir müssen alles tun, damit das Land nicht zusammenbricht." Europa müsse sich künftig viel stärker als bisher in der konfliktreichen Region einsetzen und eine Mittlerrolle übernehmen, forderte Gahler.



"Wir haben allen Anlass, uns nach dieser Katastrophe noch aktiver einzubringen und als ehrlicher Makler allen politischen Kräften in der Region zur Verfügung zu stehen", sagte er wörtlich. "Es reicht nicht aus, eine Situation zu bedauern. Wir müssen in unserer direkten Nachbarschaft eingreifen - im Interesse der betroffenen Menschen, aber auch in unserem eigenen Interesse", so der Europaabgeordnete weiter. "Wenn wir in Krisengebieten immer nur kommentierend tätig sind, sollten wir uns nicht wundern, wenn wir von den Folgen wie Flucht oder Terrorismus betroffen sind."

Quelle: dts Nachrichtenagentur