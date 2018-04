Merkel trifft Trump am 27. April in Washington

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird am 27. April 2018 nach Washington reisen, um sich dort mit US-Präsident Donald Trump zu treffen. Im Mittelpunkt der Gespräche stünden die bilateralen Beziehungen zwischen Deutschland und den USA sowie aktuelle außen- und sicherheitspolitische Herausforderungen, teilte die stellvertretende Sprecherin der Bundesregierung, Ulrike Demmer, am Mittwoch in Berlin mit.

Das Treffen Ende April ist der zweite Besuch Merkels bei Trump. Zuletzt war sie im März 2017 in Washington. Quelle: dts Nachrichtenagentur