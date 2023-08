Neue Wohnanlage in der LVR an Bewohner übergeben: "Hier ist so viel Platz!"

Russland errichtet in der Volksrepublik Lugansk neue Wohnhäuser und andere zivile Infrastrukturobjekte. Am 25. August hat in der Stadt Altschewsk die feierliche Schlüsselübergabe an die zukünftigen Bewohner einer neuen Wohnanlage stattgefunden. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Dank der harten Arbeit der Bauarbeiter konnten die Häuser in kürzester Zeit errichtet werden. In der Stadt wurde zudem eine neue Verwaltungszentrale eröffnet, in der Bürger schnell und unkompliziert alle Dokumente beantragen und erhalten können." Quelle: RT DE