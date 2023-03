Russisches Verteidigungsministerium: Über 300 ukrainische Soldaten binnen 24 Stunden getötet

Weiter berichtet RT DE: "Bis zu 125 ukrainische Militärs seien im FrontabschnittKrasny Liman im Laufe des Tages getötet worden. Zwei Schützenpanzer, drei gepanzerte Kampffahrzeuge sowie Haubitzen vom Typ D-20 und D-30 wurden vernichtet, hieß es weiter.

Ferner berichtete Konaschenkow, dass im Frontabschnitt Donezk über 75 ukrainische Soldaten, zwei Panzer, drei gepanzerte Kampffahrzeuge, zwei Pick-ups, ein Mehrfachraketenwerfersystem Smertsch und eine Haubitze D-30 außer Gefecht gesetzt worden seien. Überdies hätten die russischen Streitkräfte in der Nähe der Siedlung Markowo, Volksrepublik Donezk, eine in den USA hergestellte Radarstation des Typs AN/TPQ-37 vernichtet. Ein Munitionsdepot der 110. mechanisierten Brigade der ukrainischen Streitkräfte sei in der Nähe von Awdejewka, Volksrepublik Donezk, zerstört worden, fügte der Pressesprecher hinzu.

In den Abschnitten Süd-Donezk und Saporoschje hätten die Verluste der Ukraine über 60 Soldaten, zwei gepanzerte Kampffahrzeuge, zwei Pick-ups, ein selbstfahrendes Artilleriesystem M109 Paladin aus US-Produktion, ein Artilleriesystem M777 aus US-Produktion und eine Haubitze D-30 betragen. Im Frontabschnitt Cherson seien binnen 24 Stunden bis zu 35 ukrainische Soldaten, vier Fahrzeuge und zwei Haubitzen vom Typ D-30 außer Gefecht gesetzt worden.

Außerdem sei ein Su-24-Flugzeug der ukrainischen Luftwaffe von den russischen Luftstreitkräften in der Nähe der Stadt Druschkowka in der Volksrepublik Donezk abgefangen worden. Die Flugabwehr in der Nähe der Ortschaft Krynki, Gebiet Cherson, habe zudem eine Su-25 der ukrainischen Streitkräfte abgeschossen. Darüber hinaus teilte Konaschenkow mit, dass zwölf HIMARS-Raketengeschosse abgefangen und elf unbemannte ukrainische Luftfahrzeuge zerstört worden seien."

Quelle: RT DE