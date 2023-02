Putin verordnet Verbesserung des Zivilschutzsystems unter Einbeziehung aller Erfahrungen der Volksrepubliken Donez und Lugansk

Das System zur Sicherung des Zivilschutzes solle unter Berücksichtigung der modernen Herausforderungen und der Erfahrungen bei dieser Aufgabe in den neuen Regionen Russlands verbessert werden. Das betonte der russische Präsident Wladimir Putin am Mittwoch in einer Videoansprache. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Demnach zähle die Einführung neuer Technologien und moderner Informationsmittel in die Arbeitsweise des Ministeriums für Notstandssituationen weiterhin zu den Prioritäten. Der Staatschef hob hervor: "Der Übergang zur Digitalisierung wird es ermöglichen, die Kontroll- und Aufsichtstätigkeiten effizienter durchzuführen, ohne übermäßige Hindernisse für die Unternehmer zu schaffen, und dabei gleichzeitig die Interessen der Bürger zu wahren." Quelle: RT DE