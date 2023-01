Bericht: Bis zu vier Millionen neue Flüchtlinge aus Ukraine in EU erwartet

Bis zu vier Millionen Flüchtlinge können in diesem Jahr in die EU-Länder aus der Ukraine kommen. Diese Prognose gab am Mittwoch das Internationale Zentrum für die Entwicklung der Migrationspolitik (International Centre for Migration Policy Development, ICMPD) mit Sitz in Wien ab. Der neue Zustrom von Flüchtlingen könne die Fähigkeit Europas, Einwanderer durchzulassen und zu integrieren, ernsthaft einschränken, heißt es in dem Bericht der Organisation. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Seit Februar 2022 sind 7,9 Millionen Ukrainer nach Europa geflohen, davon erhielten 4,9 Millionen einen vorübergehenden Schutzstatus. Laut dem ICMPD-Bericht werden die Flüchtlinge, die letztes Jahr angekommen waren, im Jahr 2023 in größerer Zahl in den EU-Arbeitsmarkt eintreten, nachdem das Programm des vorübergehenden Schutzes bis März 2024 verlängert wurde." Quelle: RT DE