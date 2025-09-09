Regierende Sozialdemokraten gewinnen Parlamentswahl in Norwegen mit 28,2 %
Aus den Parlamentswahlen in Norwegen ist die Regierungspartei von Ministerpräsident Jonas Gahr Store als Sieger hervorgegangen. Laut vorläufigem Endergebnis der Wahlbehörde kommt Stores Partei auf 28,2 Prozent aller Stimmen.
Der von Stores Arbeiterpartei angeführte Mitte-Links-Block erhält 87 von
169 Sitzen im Parlament, während das Mitte-Rechts-Bündnis auf 82
Mandate kommt. Gut lief die Wahl allerdings auch für die rechte
Fortschrittspartei, die mit 23,9 Prozent ihr bisher bestes Ergebnis
erreichte.
Es wird erwartet, dass Store als Chef einer Minderheitsregierung im Amt bleibt, wobei er auf die Unterstützung weiterer Parteien angewiesen ist.
