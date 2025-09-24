Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Kallas sieht Trumps neue Linie zur Ukraine positiv

Kallas sieht Trumps neue Linie zur Ukraine positiv

Freigeschaltet am 24.09.2025 um 07:40 durch Sanjo Babić
Kaja Kallas (2023)
Kaja Kallas (2023)

Foto: FlickreviewR 2
Lizenz: CC BY 2.0
Die Originaldatei ist hier zu finden.

ZDFheute berichtet, EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas bewerte die jüngsten Aussagen von US-Präsident Donald Trump zur Ukraine und zu russischer Energie positiv. Der Kurswechsel werde in New York am Rande der UN-Generaldebatte registriert.

Kaja Kallas begrüßt nach Angaben von ZDFheute die Aussagen Trumps, wonach Europa den Kauf russischer Energie beenden solle und die Ukraine den Krieg gewinnen müsse. Die Botschaft passe aus ihrer Sicht zu den langfristigen Zielen der Europäischen Union, die auf Unabhängigkeit von russischen Energieträgern und eine Stärkung der Ukraine zielen.

Die EU hatte seit Beginn des russischen Angriffskriegs ihre Sanktionspakete ausgebaut und die Unterstützung für Kiew intensiviert. Innerhalb der Staatengemeinschaft blieb jedoch Streit über Tempo und Tiefe weiterer Schritte. Kallas’ Position unterstreicht, dass eine geschlossene Linie gegenüber Moskau und anhaltende Unterstützung für die Ukraine aus Sicht der EU-Führung entscheidend bleiben.

Quelle: ExtremNews


