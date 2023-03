Brasilien will Treffen zur friedlichen Beilegung des Konflikts in der Ukraine vorschlagen

Brasilien ist bereit, bei der Organisation eines Treffens zur friedlichen Beilegung des Konflikts in der Ukraine mitzuwirken. Dies gab der brasilianische Außenminister Mauro Vieira am Freitag in einem Interview mit der britischen Zeitung Financial Times bekannt. Der Politiker wörtlich: "Wir sind sehr daran interessiert, ein Treffen zu fördern oder vorzubereiten, das zu einem Friedensprozess führen würde." Darüber berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: ""Der Präsident hat wiederholt erklärt, dass er viel über Krieg hört, aber nur wenige Worte über Frieden. Er ist an Friedensgesprächen interessiert", so Vieira weiter. Der brasilianische Präsident Luiz Inácio Lula da Silva soll Ende März nach Peking reisen, um sich mit dem chinesischen Staatsoberhaupt Xi Jinping zu treffen. Quelle: RT DE