Trump verkündet Handelsdeal mit Großbritannien - London relativiert

US-Präsident Donald Trump hat am Donnerstag eine Einigung auf ein Handelsabkommen mit Großbritannien verkündet. Die britische Regierung relativierte kurz darauf die Darstellung. "Das Abkommen mit dem Vereinigten Königreich ist ein umfassendes Abkommen, das die Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und dem Vereinigten Königreich auf viele Jahre hinaus festigen wird", schrieb Trump auf seiner persönlichen Plattform.

"Aufgrund unserer langjährigen gemeinsamen Geschichte und Verbundenheit ist es eine große Ehre, das Vereinigte Königreich als erste Ankündigung zu haben. Viele weitere Abkommen, die sich in einem ernsthaften Verhandlungsstadium befinden, werden folgen." Am Nachmittag will Trump weitere Details vorstellen.



Der Sprecher von Großbritanniens Premierminister Keir erklärte, dass die Gespräche über ein mögliches Abkommen immer noch andauern. Man werde im Laufe des Tages ein Update abgeben, sagte der Sprecher der Rundfunkanstalt BBC und insistierte, dass eine Senkung der Lebensmittelstandards eine "rote Linie" für ein mögliches US-Handelsabkommen bleibe.



Quelle: dts Nachrichtenagentur