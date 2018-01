Trump droht Kim: "Mein Atom-Knopf ist größer"

US-Präsident Donald Trump hat Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un mit einem Einsatz der US-Atomwaffen gedroht. "Will someone from his depleted and food starved regime please inform him that I too have a Nuclear Button, but it is a much bigger & more powerful one than his, and my Button works!", schrieb Trump am Dienstagabend (Ortszeit) auf Twitter.

Nordkoreas Machthaber hatte zuvor in seiner Neujahrsansprache angekündigt, Nordkorea werde auch in Zukunft atomare Sprengköpfe und ballistische Raketen "in Massenproduktion" fertigen. "Die gesamten Vereinigten Staaten liegen in Reichweite unserer Kernwaffen und auf meinem Schreibtisch steht immer ein Atomknopf", sagte Kim. Trump sieht Sanktionen gegen Nordkorea als erfolgreich US-Präsident Donald Trump sieht erste Erfolge der gegen Nordkorea verhängten Sanktionen. "Sanctions and `other` pressures are beginning to have a big impact on North Korea", schrieb der US-Präsident am Dienstag auf Twitter. Soldaten würden unter Lebensgefahr nach Südkorea fliehen, so Trump weiter. "Rocket man now wants to talk to South Korea for first time. Perhaps that is good news, perhaps not - we will see", so der Präsident. Der nordkoreanische Staatschef Kim Jong Un hatte sich in seiner Neujahrsansprache offen für einen Dialog mit Südkorea gezeigt. Quelle: dts Nachrichtenagentur

