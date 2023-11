Bundeswehr beendet Patriot-Einsatz in Polen

Die Bundeswehr beendet in dieser Woche den Einsatz der Patriot-Batterie im Nato-Partnerland Polen. "Unsere Patriot-Systeme haben rund neun Monate zum Schutz der Bevölkerung und kritischer Infrastruktur beigetragen", sagte Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) am Mittwoch.

Aufgrund eines tödlichen Raketeneinschlags in Polen im November letzten Jahres im Kontext des Krieges in der Ukraine hatte Polen Deutschland um Unterstützung bei der Luftverteidigung und Luftraumüberwachung gebeten. Später hatten die Systeme ebenfalls zum Schutz des Nato-Gipfels in Vilnius beigetragen. Der Einsatz war auf die Bitte der Regierung in Warschau zunächst mehrfach verlängert worden. "Polen und Deutschland, Schulter an Schulter beim Schutz der Nato-Ostflanke - das ist für mich ein ganz wichtiges Zeichen der Solidarität im Bündnis sowie der Freundschaft und Verbundenheit zwischen unseren Nationen", so Pistorius.

Quelle: dts Nachrichtenagentur