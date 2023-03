Washington Post: Abschuss von Kinschal-Hyperschallraketen in der Ukraine macht den Westen nervös

Obwohl westliche Militärexperten noch immer rätseln, zu welchem Zweck Moskau die Ukraine mit teuren und einzigartigen Hyperschallraketen vom Typ Kinschal kürzlich angegriffen hat, habe diese Machtdemonstration die westlichen Länder nervös gemacht. Dies berichtet die amerikanische Zeitung Washington Post. Darüber berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "In dem Artikel darüber heißt es: "Weltweit hat Russlands Einsatz der Hyperschallraketen – Kinschal bedeutet Dolch auf Russisch – die Besorgnis über das hoch entwickelte Arsenal des Kremls verstärkt und deutlich gemacht, dass Putin über schwer abfangbare, nuklearfähige Waffen verfügt, über die die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten noch nicht verfügen."

Nachdem Russland diese Waffen im März letzten Jahres zum ersten Mal in der Ukraine eingesetzt hatte, bezeichnete US-Präsident Biden die Raketen als "fast unaufhaltsam", so The Washington Post. Die USA hätten bei nuklearfähigen Hyperschallwaffen Nachholbedarf – sowohl gegenüber Russland als auch gegenüber China. Aber auch wenn das Pentagon die Budgets für die Entwicklung und Erprobung von Hyperschallwaffen und deren Abwehr stetig aufstocke, gingen Experten davon aus, dass die Vereinigten Staaten selbst bei gutem Verlauf frühestens in einigen Jahren über eine solche Abwehr verfüge, schreibt die Zeitung."

Quelle: RT DE