Polnischer General Skrzypczak: NATO verdammt die Ukraine zum Untergang

Dass die NATO Kiew im Wesentlichen nichts zu bieten habe, habe sie bei dem Gipfel in Vilnius gezeigt, sagte General Waldemar Skrzypczak in einem Interview. Er sei überrascht gewesen, dass das Bündnis keine Ideen in Bezug auf die Sicherheitsgarantien für die Ukraine vorgeschlagen habe, so Skrzypczak. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Die NATO habe bestätigt, dass der Konflikt weitergehen müsse. Es sei nichts unternommen worden, was den Ukrainern Hoffnung geben könnte, dass ihnen jemand helfen werde, hieß es. Die Ukraine werde eines Tages erschöpft sein, so der polnische General. Und weiter: "Wir verurteilen die Ukraine zu einer langsamen Qual, denn sie wird bluten, sie wird verbluten, und im Herbst werden sich die Rollen ändern. Die Russen werden dann eine Offensive starten. Das ist meine Warnung." Quelle: RT DE