Militärexperte: Ukrainische Streitkräfte verlegen Artillerie in Richtung Swatowo

Streitkräfte der Ukraine verlegen Artilleriegeschütze und Munition der NATO-Bauart in die Region nahe der Stadt Swatowo in der Volksrepublik Lugansk. Dies berichtete Andrei Marotschko, ein Militärexperte und pensionierter Offizier der Volksmiliz der Lugansker Volksrepublik, am Montag der Nachrichtenagentur TASS. Darüber berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Aus der Stadt Kupjansk in Richtung der Ortschaft Swatowo wurde die Bewegung kleiner Kolonnen ukrainischer bewaffneter Formationen mit Artilleriesystemen sowie Munition westlicher Bauart beobachtet", so Marotschko.

Marotschko fügte hinzu, dass es in jeder Kolonne zehn Fahrzeuge gebe, die sich gewöhnlich "in der dunklen Tageszeit" bewegten." Quelle: RT DE