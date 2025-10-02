Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Afghanistan: Internet nach landesweitem Ausfall wiederhergestellt

Freigeschaltet am 02.10.2025 um 06:45 durch Sanjo Babić
Afghanistan Karte
Afghanistan Karte

Bild: Eigenes Werk /SB

Die Tagesschau berichtet über einen großflächigen Netzausfall in Afghanistan. Reuters meldet, dass Mobilfunk und Internet nach rund 48 Stunden wieder funktionieren, nachdem Dienste abrupt gekappt worden waren. Regionale Medien bestätigen die schrittweise Wiederinbetriebnahme.

Betroffen waren vor allem die Netze großer Anbieter, wodurch Geldtransfers, Bankdienstleistungen und der Flugverkehr erheblich beeinträchtigt wurden. Bildungsangebote für Frauen und Mädchen, die vielfach online stattfinden, waren ebenfalls unterbrochen.

Offiziell ist von „technischen Gründen“ die Rede. Internationale Organisationen hatten eine rasche Wiederherstellung gefordert. Beobachter weisen darauf hin, dass in den vergangenen Monaten wiederholt Verbindungen regional gedrosselt oder gekappt worden waren, was wirtschaftliche Aktivität und Alltag der Bevölkerung sichtbar traf.

Quelle: ExtremNews

