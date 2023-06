Russische Armee führt Schlag gegen zwei ukrainische Militärflughäfen durch

Das russische Verteidigungsministerium hat am Samstag über weitere Angriffe auf militärische Objekte in der Ukraine berichtet. Wie der Sprecher der Behörde, Generalleutnant Igor Konaschenkow, auf seinem täglichen Briefing bekannt gab, seien in der letzten Nacht Schläge gegen zwei ukrainische Militärflughäfen durchgeführt worden. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Zu diesem Zweck habe das russische Militär Hochpräzisionswaffen mit einer großen Reichweite eingesetzt. Diese hätten Mittel der elektronischen Aufklärung und Flugzeugtechnik der ukrainischen Luftwaffe außer Gefecht gesetzt. Konaschenkow meldete ferner, dass im Gebiet Chmelnizki ein Munitionslager mit Storm-Shadow-Marschflugkörpern zerstört worden sei. Der Angriff stelle eine Reaktion auf die Zerstörung der Tschongar-Brücke auf der Schwarzmeer-Halbinsel Krim dar. Nahe der Stadt Dnjepropetrowsk seien zwei ukrainische Treibstoffdepots zerstört worden. Insgesamt habe die russische Armee in den letzten 24 Stunden 92 Artillerie-Einheiten und 124 Orte mit Personal und Technik der ukrainischen Streitkräfte angegriffen. Ferner berichtete der russische Militärsprecher über den Einsatz der russischen Luftabwehr. Demnach seien in den letzten 24 Stunden 24 ukrainische Drohnen zerstört worden. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau hat die Ukraine seit dem Beginn der Sonderoperation am 24. Februar 2022 insgesamt 444 Flugzeuge, 240 Hubschrauber, 4.775 Drohnen, 426 Flugabwehrraketensysteme, 10.319 Panzer und andere Panzerfahrzeuge, 1.131 Mehrfachraketenwerfer sowie 5.218 Geschütze und Mörser verloren." Quelle: RT DE