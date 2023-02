Behörden-Chef in Cherson meldet Trend zur Rückkehr der Bevölkerung

Wladimir Saldo, der Chef der Interimsverwaltung in Cherson, hat in einem Interview angegeben, die Menschen kehrten derzeit nach und nach ins Gebiet zurück. Im Gespräch mit dem TV-Sender Tawrija sagte er: "Wir sehen dies in Bezug auf die Backwarenherstellung, auf die Menge an Ölprodukten, die verkauft werden. Es gibt eine Zunahme und dies deutet darauf hin, dass die Menschen zurückkehren." Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: " Laut Saldo werden alle Programme zur sozialen Unterstützung, welche in Russland umgesetzt werden, ab 1. März auch in Cherson gelten. Er erwähnte dabei Renten- und Sozialleistungen, das Mutterschaftsgeld, aber auch die Unterstützung für Bürger mit niedrigem Einkommen. Saldo wörtlich im Interview: "Das ist eine Möglichkeit für die Bürger, besser zu leben, nicht jeden Kopeken zweimal umdrehen müssen, sondern sich freier zu fühlen. Der Staat wacht über die Interessen der Menschen und bemüht sich um bessere Lebensbedingungen für sie." Bei Referenden Ende September 2022 hat die überwiegende Mehrheit der Bürger auf den durch die verbündeten Kräfte befreiten Territorien der südukrainischen Regionen Cherson und Saporoschje sowie in den Republiken Donezk und Lugansk für den Beitritt zu Russland gestimmt." Quelle: RT DE