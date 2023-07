Luxemburgs Außenminister Asselborn: Schwedens NATO-Mitgliedschaft bedeutet nicht die EU-Mitgliedschaft der Türkei

Der luxemburgische Außenminister Jean Asselborn stellt klar, dass der türkische Präsident Erdogan mit seiner Zustimmung zu Schwedens NATO-Beitritt keinen EU-Beitritt der Türkei erzwingen kann. "Das eine hat überhaupt nichts mit dem anderen zu tun", erklärte Asselborn gegenüber dem Fernsehsender phoenix. "Das kam am Nachmittag gestern so rüber, als wenn das jetzt Erpressung wäre'", aber so sei es nicht. Die Türkei habe den Beitritt Schwedens über ein Jahr blockiert. Nun werde Erdogan "beglückwünscht, dass er nicht mehr blockiert". "So ist das manchmal in der Politik", kommentierte Asselborn und ergänzte: "Präsident Erdogan ist ein Meister in diesen Strategien."

Für Asselborn zähle am Ende das Ergebnis: "Das Wichtigste war, dass auf diesem Gipfel die Entspannung mal zustande kam." Quelle: PHOENIX (ots)