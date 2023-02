Russisches Verteidigungsministerium meldet Vorrücken von Sturmtruppen in Artjomowsk

Der Vormarsch der Stoßtruppen in Artjomowsk (Bachmut) habe in zwei Tagen mehr als 2,5 Kilometer betragen, teilte das russische Verteidigungsministerium mit. Das Ressort merkte an: "Erfolgreiche Kampfhandlungen wären ohne die umfassende Feuerunterstützung der Offensive durch Artillerie, gepanzerte Fahrzeuge und andere Feuerkräfte der Gruppe Süd nicht möglich gewesen." Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Es wird auch darauf hingewiesen, dass "trotz schwieriger Witterungsbedingungen" in der Nähe der Stadt Artjomowsk in den letzten Tagen 18 Einsätze der Angriffsflieger zur Unterstützung der Offensive der Stoßtruppen durchgeführt worden seien." Quelle: RT DE