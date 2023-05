Putin: Menschen von mehr als hundert Völkern Russlands für Teilnahme an Sonderoperation ausgezeichnet

Vertreter von mehr als hundert Völkern, die in Russland leben, sind bereits mit hohen militärischen Auszeichnungen für ihre Teilnahme an der militärischen Sonderoperation geehrt worden. Dies erklärt der russische Präsident Wladimir Putin am Freitag bei einer Sitzung des Rates für zwischennationale Beziehungen. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Unter den Ausgezeichneten seien nicht nur Teilnehmer der Sonderoperation, sondern auch Ehrenamtliche, die an der Front und im Inland Hilfe leisten. Weiter betont Putin, dass das russische Volk auf seine Helden stolz sei und sie mit Wort und Tat unterstütze. "Diese Einheit der Handlungen und Gedanken von Millionen Menschen macht uns stärker, kräftiger und besser", sagte der Präsident abschließend." Quelle: RT DE