Der russische Leiter der Verwaltung des Bezirks Snigirjowka im Gebiet Cherson hat der Nachrichtenagentur RIA Nowosti mitgeteilt, dass das ukrainische Militär die gleichnamige Siedlung in einen Panzerstützpunkt verwandele. Dabei warf Juri Barbaschow der ukrainischen Armee vor, in Garagen von Wohnhäusern Waffen- und Munitionslager einzurichten. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "In Snigirjowka seien ungefähr 20 Kampfpanzer stationiert. Auch in den Ortschaften Pawlowka und Wassiljewka lebten ukrainische Armeeangehörige in Privathäusern. Dabei trügen sie Zivil.

Vor dem Beginn des Ukraine-Kriegs war der Bezirk Snigirjowka Teil des ukrainischen Gebiets Nikolajew. Nach der Einnahme durch russische Truppen wurde er aber an das Gebiet Cherson angegliedert. Nach dem Rückzug der russischen Truppen nahm das ukrainische Militär Snigirjowka wieder unter eigene Kontrolle."

