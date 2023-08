Gouverneur Gladkow meldet ukrainische Angriffe auf 15 Ortschaften im Grenzgebiet Belgorod

Wjatscheslaw Gladkow, Gouverneur des russischen Gebiets Belgorod, teilt auf Telegram Statistiken zu den ukrainischen Angriffen, die in der grenznahen Region am Montag registriert worden sind. Demnach habe das ukrainische Militär am 21. August 15 Siedlungen in fünf Kreisen angegriffen und dabei mindestens 76 Geschosse abgefeuert. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Weitere sechs Sprengsätze seien von unbemannten Luftfahrzeugen abgeworfen worden. Im Laufer des Tages habe die russische Luftabwehr vier ukrainische Drohnen abgeschossen. Todesopfer oder Verletzte meldet der Gouverneur nicht. Nach Angaben von Gladkow gibt es jedoch Schäden. So seien in der Siedlung Nikolskoje durch herabfallende Drohnenteile drei Wohnhäuser und zwei Autos zu Schaden bekommen. In der Siedlung Butyrki sei ein Zaun vor einem Wohnhaus beschädigt worden, als eine ukrainische Drohne einen Sprengsatz abgeworfen habe. Bei einem ähnlichen Vorfall in der Siedlung Nowostrojewka-Wtoraja sei ein Auto beschädigt worden." Quelle: RT DE