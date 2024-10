Tote und Verletzte bei mutmaßlichem Terroranschlag in Ankara

Bei einem mutmaßlichen Terroranschlag auf das Luft- und Raumfahrtunternehmen "Turkish Aerospace Industries" (TAI) in Ankara hat es am Mittwochnachmittag mehrere Tote und Verletzte gegeben. Das teilte der türkische Innenminister Ali Yerlikaya am Nachmittag mit.

Nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu sollen am Eingangstor des Geländes Schüsse gefallen sein. Das Personal soll angewiesen worden sein, Schutzräume aufzusuchen.



Yerlikaya wünschte den Verletzten eine baldige Genesung. Die Öffentlichkeit werde über die weiteren Entwicklungen informiert, kündigte der Innenminister an. Quelle: dts Nachrichtenagentur