Russische Luftabwehr fängt US-Lenkbombe vom Typ GBU-32 ab

Das Verteidigungsministerium in Moskau hat am Samstag über weitere Angriffe der russischen Streitkräfte auf Stellungen des ukrainischen Militärs berichtet. Wie der Behördensprecher, Generalleutnant Igor Konaschenkow, mitteilte, seien in den vergangenen 24 Stunden insgesamt 72 Artillerie-Einheiten und 89 Orte mit Technik und Personal der ukrainischen Streitkräfte getroffen worden. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Im Gebiet Charkow habe die russische Armee demnach ein US-Artillerieaufklärungsradar vom Typ AN/TPQ-50 zerstört. Ferner sagte Konaschenkow, dass die russische Luftabwehr zuletzt zwölf HIMARS-Geschosse und Storm Shadow-Marschflugkörper abgefangen habe. Außerdem sei eine US-Lenkbombe vom Typ GBU-32 abgefangen worden. Die Ukraine habe 18 Drohnen verloren. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau habe die Ukraine seit dem Beginn der Sonderoperation am 24. Februar 2022 insgesamt 428 Flugzeuge, 234 Hubschrauber, 4.236 Drohnen, 423 Flugabwehrraketensysteme, 9.236 Panzer und andere Panzerfahrzeuge, 1.100 Mehrfachraketenwerfer sowie 4.859 Geschütze und Mörser verloren." Quelle: RT DE