Milorad Dodik: Ukraine-Konflikt zeigt, dass europäische Spitzenpolitiker keine Handlungsfreiheit haben

Der Krieg in der Ukraine hat deutlich gemacht, dass Europa keine Ressourcen hat, kein Öl und Gas, aber auch keine seltenen Metalle. Dies erklärte Präsident der Republika Srpska in Bosnien-Herzegowina, Milorad Dodik, auf dem Wirtschaftsforum Jahorina. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: " Nun seien auch keine unabhängigen Führungskräfte da, fügte er hinzu. Europa habe sich von Menschen außerhalb seiner Grenzen regieren lassen. Heute scheint es, dass Joe Biden und Wladimir Selenskij das Steuer in der Hand haben, sonst niemand, so der Präsident der Republika Srpska. Er betonte: "Was sie sagen, ist ungefähr das, was dann auch passiert."

Es gebe in Europa nicht mehr die Politik, die von Altbundeskanzlerin Angela Merkel verfolgt worden sei. Damals habe man sich auf etwas einigen können. Und heute sei nicht einmal klar, mit wem man in der Europäischen Union verhandeln müsse, so Dodik."

Quelle: RT DE