Warschau ist bereit, sich aktiver am NATO-Programm für nukleare Abschreckung zu beteiligen. Dies hat der Leiter des polnischen Büros für nationale Sicherheit, Jacek Severa, gegenüber der Nachrichtenagentur dpa erklärt. "Polen wäre möglicherweise bereit, seine Beteiligung und Zusammenarbeit im Bereich nukleare Abschreckung innerhalb der NATO zu verstärken und Verantwortung zu übernehmen." Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Dabei werde keine Stationierung von NATO-Atomwaffen auf dem Staatsgebiet Polens geplant, so der polnische Politiker weiter. Warschau fühle sich ohnehin in Sicherheit.

Severa zufolge erfolgte diese Entscheidung vor dem Hintergrund der jüngsten Initiative Moskaus, seine taktischen Atomwaffen in Weißrussland zu stationieren. Am 25. März hatte Russlands Präsident Wladimir Putin erklärt, dass Moskau seine taktischen Atomwaffen in Weißrussland stationieren werde, wie es die USA seit Langem auf dem Gebiet ihrer Verbündeten täten. Putin betonte dabei, dass die Übergabe auf Ersuchen von Minsk erfolgen werde. Bis zum 1. Juni soll der Bau eines Lagers für die nuklearen Waffen fertiggestellt sein."

Quelle: RT DE