Gates dankt Deutschland: „Verlässlicher Partner bei Global Health"

Gates dankt Deutschland: „Verlässlicher Partner bei Global Health“

Freigeschaltet am 13.10.2025 um 06:31 durch Sanjo Babić
Bill Gates würdigt die deutschen Zusagen bei globaler Gesundheitsfinanzierung, meldet die dts Nachrichtenagentur. Die Rathenau-Stiftung hatte Gates im Sommer für sein Engagement ausgezeichnet. Auch Berichte zur jüngsten Gavi-Finanzierungsrunde betonen das deutsche Bekenntnis zu Impfprogrammen.

Gates hob vor allem Verlässlichkeit und Planbarkeit von Zusagen hervor – zentrale Punkte für Forschung, Produktion und Logistik in Impfkampagnen. Deutschland zählt seit Jahren zu den größten Gebern in multilateralen Gesundheitsinitiativen und flankiert Beiträge mit Projektmitteln für Lieferketten, Laborkapazitäten und Frühwarnsysteme.

Kritiker mahnen Transparenz über Wirksamkeit und Prioritätenverteilung an. Aus Regierungskreisen heißt es, neue Mittel würden stärker an messbare Ergebnisse gebunden und mit lokalen Gesundheitsplänen verzahnt. So sollen Immunisierungsraten stabilisiert und Ausbrüche schneller eingedämmt werden.

Quelle: dts Nachrichtenagentur


