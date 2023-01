Wladimir Saldo, der kommissarische Verwaltungschef von Cherson, hat angegeben, 85 Prozent der Einwohner würden den Präsidenten Wladimir Putin in seinen Absichten unterstützen, die Ordnung wiederherzustellen und in Zukunft Frieden zu schaffen. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Davon zeugten die neuesten Zahlen, die er am Freitag bekommen habe, sagte Saldo gegenüber dem TV-Sender Krim-24. Dabei seien 65 Prozent der Meinung, dass diese Aufgabe ohne die Militäroperation nicht gelöst worden wäre.



Vom 23. bis 27. September 2022 hat die überwiegende Mehrheit der Bürger in den durch die verbündeten Kräfte befreiten südukrainischen Gebieten Cherson und Saporoschje sowie in den Republiken Donezk und Lugansk bei Referenden für den Beitritt zu Russland gestimmt."

Quelle: RT DE