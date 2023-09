Saudi-Arabien hat Russland mitgeteilt, dass das Treffen in Dschidda zur Ukraine geplant war, um die Sinnlosigkeit von Gesprächen ohne Moskaus Beteiligung zu verdeutlichen. Dies erklärte der russische Außenminister Sergei Lawrow bei einem Treffen mit Studenten und Professoren des Moskauer Staatlichen Instituts für Internationale Beziehungen (MGIMO). Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Der Leiter des diplomatischen Dienstes merkte an: "Unsere saudischen Freunde haben uns später mitgeteilt, dass sie ein weiteres Treffen in diesem Format in Dschidda veranstalten wollen. Sie sagten, dies geschehe einzig und allein, um den westlichen Teilnehmern und der Ukraine selbst die Idee zu vermitteln, dass jegliche Diskussionen ohne die Teilnahme der Russischen Föderation völlig sinnlos sind, was sie bei der Veranstaltung in Dschidda auch taten."

Am 5. und 6. August hatten in Dschidda in Saudi-Arabien Konsultationen über eine friedliche Beilegung des Konflikts in der Ukraine stattgefunden. An der Veranstaltung nahmen Vertreter von mehr als 40 Ländern und internationalen Organisationen teil, darunter Ägypten, Argentinien, Brasilien, Chile, China, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Indien, Katar, die Vereinigten Arabischen Emirate, die USA, die Türkei, die Ukraine sowie die UN.

Maria Sacharowa, die Sprecherin des russischen Außenministeriums, kommentierte das Treffen in Saudi-Arabien mit den Worten, dass Kiew und der Westen durch die Förderung der "Formel" des ukrainischen Präsidenten Wladimir Selenskij versuchten, die Initiativen anderer Länder herabzusetzen und das Recht, sie zu fördern, zu monopolisieren."

Quelle: RT DE