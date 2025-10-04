Trump setzt Hamas Ultimatum für „Friedensplan“

Laut dts Nachrichtenagentur hat US-Präsident Donald Trump (Rep.) der Hamas eine Frist bis Sonntag, 18:00 Uhr Washington-Zeit, zur Zustimmung zu seinem Gaza-„Friedensplan“ gesetzt. Reuters und die Washington Post berichten übereinstimmend, Trump habe bei Nicht-Zustimmung mit massiven Konsequenzen gedroht.

Der Plan umfasst laut Medienberichten u. a. einen sofortigen Waffenstillstand, den Austausch von Geiseln und Gefangenen, eine schrittweise israelische Truppen­reduzierung sowie die Entwaffnung der Hamas. In Teilen ist eine Übergangsverwaltung für Gaza vorgesehen; mehrere Partnerstaaten werben hinter den Kulissen um Zustimmung. Hamas prüft dem Vernehmen nach den Vorschlag über Mittler. Quelle: ExtremNews