Trump setzt Hamas Ultimatum für „Friedensplan“
Freigeschaltet am 04.10.2025 um 06:31 durch Sanjo Babić
Laut dts Nachrichtenagentur hat US-Präsident Donald Trump (Rep.) der Hamas eine Frist bis Sonntag, 18:00 Uhr Washington-Zeit, zur Zustimmung zu seinem Gaza-„Friedensplan“ gesetzt. Reuters und die Washington Post berichten übereinstimmend, Trump habe bei Nicht-Zustimmung mit massiven Konsequenzen gedroht.
Der Plan umfasst laut Medienberichten u. a. einen sofortigen Waffenstillstand, den Austausch von Geiseln und Gefangenen, eine schrittweise israelische Truppenreduzierung sowie die Entwaffnung der Hamas. In Teilen ist eine Übergangsverwaltung für Gaza vorgesehen; mehrere Partnerstaaten werben hinter den Kulissen um Zustimmung. Hamas prüft dem Vernehmen nach den Vorschlag über Mittler.
Quelle: ExtremNews
Anzeige