Die ukrainischen neonazistischen Bataillone Asow und Kraken fungieren im Gebiet Saporoschje als Sperrabteilungen und haben seit Mitte Dezember sieben ukrainische Soldaten getötet sowie 18 weitere verwundet. Dies berichtete der Nachrichtenagentur TASS der Vorsitzende der Bewegung "Wir sind zusammen mit Russland" Wladimir Rogow. Darüber berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Rogow erzählte, dass die Anzahl bewaffneter Auseinandersetzungen unter ukrainischen Militärangehörigen am Frontabschnitt von Saporoschje stark zugenommen habe. Kämpfer der neonazistischen Bataillone zwingen eingezogene Bewohner des Gebiets Saporoschje mit Gewalt zum Kampf.



Rogow berichtete: "Seit Mitte Dezember gab es mindestens ein Dutzend Schießereien auf Angehörige der Territorialverteidigung. Die Rede ist von sieben Menschen, die getötet wurden, 18 Menschen befinden sich gerade im Krankenhaus No. 9 in Saporoschje, einige davon in kritischem Zustand. Sie alle sind Angehörige der Territorialverteidigung, die verwundet oder verletzt wurden, weil sie nicht kämpfen wollten, von ihren Stellungen flohen oder sich weigerten, verbrecherische Befehle auszuführen."

Quelle: RT DE