Von der Leyen in Kiew: Einschätzung zu EU-Beitritt nächste Woche

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat eine Einschätzung der Kommission zum EU-Beitrittgesuch der Ukraine für Ende kommender Woche angekündigt. "Der Weg ist klar, es ist ein Weg der nach vorn weist", sagte sie am Samstagnachmittag bei ihrem Besuch in Kiew.

"Ich schätze die enormen Anstrengungen und die Entschlossenheit der Ukraine in diesem Verfahren", so die CDU-Politikerin. Die Ukrainer hätten "unglaubliche Stärke, Motivation und Ausdauer bewiesen", so von der Leyen. "Ich glaube, dass wir gemeinsam diesen furchtbaren, grausamen Krieg auch überwinden werden, dieses wunderschöne Land wieder aufbauen und modernisieren werden", sicherte sie zu. Die EU-Kommissionspräsidentin lobte die demokratischen Strukturen der Ukraine und den Stand der Digitalisierung "bereits vor der russischen Invasion", mahnte aber auch eine stärkere Bekämpfung der Korruption an.

Quelle: dts Nachrichtenagentur