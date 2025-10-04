Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Weltgeschehen Trump fordert nach Hamas-Offerte „Bomben-Stopp“ Israels

Trump fordert nach Hamas-Offerte „Bomben-Stopp“ Israels

Freigeschaltet am 04.10.2025 um 06:32 durch Sanjo Babić
(Symbolbild)
(Symbolbild)

Bild: copyright free / Eigenes Werk

Wie dts (via FinanzNachrichten.de) meldet, drängt US-Präsident Donald Trump nach dem Hamas-Statement auf ein sofortiges Ende der Luftschläge in Gaza. In Beiträgen auf Truth Social zeigt er sich zuversichtlich, dass ein „dauerhafter Frieden“ möglich sei.

Trump bezieht sich nach Angaben der dts auf die neue Erklärung der Hamas und spricht davon, dass nun Bedingungen für einen umfassenden Austausch und die sichere Freilassung der Geiseln geschaffen werden müssten. Er verweist auf laufende Gespräche über „Details“, ohne Verhandlungspartner oder Zeitfenster zu nennen. Inhaltlich knüpft seine Position an frühere, von ihm skizzierte Eckpunkte an, die eine Befriedung des Konflikts zum Ziel haben.

Eine unmittelbare Reaktion aus Jerusalem lag zunächst nicht vor. Auch blieb offen, ob und in welcher Form Washington als Vermittler auftritt und ob andere Akteure – etwa Ägypten oder Katar – eingebunden werden.

Quelle: ExtremNews

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte elite in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige