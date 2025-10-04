Trump fordert nach Hamas-Offerte „Bomben-Stopp“ Israels

Wie dts (via FinanzNachrichten.de) meldet, drängt US-Präsident Donald Trump nach dem Hamas-Statement auf ein sofortiges Ende der Luftschläge in Gaza. In Beiträgen auf Truth Social zeigt er sich zuversichtlich, dass ein „dauerhafter Frieden“ möglich sei.

Trump bezieht sich nach Angaben der dts auf die neue Erklärung der Hamas und spricht davon, dass nun Bedingungen für einen umfassenden Austausch und die sichere Freilassung der Geiseln geschaffen werden müssten. Er verweist auf laufende Gespräche über „Details“, ohne Verhandlungspartner oder Zeitfenster zu nennen. Inhaltlich knüpft seine Position an frühere, von ihm skizzierte Eckpunkte an, die eine Befriedung des Konflikts zum Ziel haben.

Eine unmittelbare Reaktion aus Jerusalem lag zunächst nicht vor. Auch blieb offen, ob und in welcher Form Washington als Vermittler auftritt und ob andere Akteure – etwa Ägypten oder Katar – eingebunden werden.

