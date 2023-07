Putin nimmt nicht an BRICS-Gipfel in Südafrika teil - Kreml bestätigt

Wladimir Putin wird im August nicht am BRICS-Gipfel in Johannesburg teilnehmen, teilte das Büro des südafrikanischen Präsidenten am Mittwoch mit. Außenminister Lawrow wird Russland beim Gipfel vertreten. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Wladimir Putin wird nicht am Gipfeltreffen der BRICS-Staaten Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika in Johannesburg teilnehmen, berichtete das Büro des südafrikanischen Präsidenten am Mittwoch. Die Entscheidung sei "in gegenseitigem Einvernehmen" mit der russischen Seite getroffen worden. Russland werde durch Außenminister Sergei Lawrow vertreten. Der Gipfel findet vom 22. bis 24. August statt.

Im März hatte der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) einen Haftbefehl gegen den russischen Präsidenten wegen des Verdachts der illegalen Abschiebung ukrainischer Kinder nach Russland erlassen. Südafrika gehört zu den Ländern, die das Römische Statut unterzeichnet haben und damit verpflichtet sind, die Entscheidungen des IStGH zu befolgen und Putin bei seiner Ankunft festzunehmen.

Wie Reuters am Dienstag berichtete, soll der südafrikanische Präsident den IStGH noch Ende Juni um Erlaubnis gebeten haben, Putin nicht verhaften zu müssen. Damit reagierte Cyril Ramaphosa auf eine Klage der oppositionellen Demokratischen Allianz, die die Regierung zwingen wollte, den russischen Präsidenten zu verhaften, falls er anreist.

"Südafrika hat offensichtliche Probleme damit, einem Ersuchen um Verhaftung und Auslieferung von Präsident Putin nachzukommen. Russland hat deutlich gemacht, dass die Verhaftung seines amtierenden Präsidenten eine Kriegserklärung wäre", sagte Ramaphosa. Am Mittwoch kritisierte Kremlsprecher Peskow diese Aussagen. "In dieser Welt ist jedem völlig klar, was ein Angriffsversuch auf das Oberhaupt des russischen Staates bedeutet. Daher besteht hier keine Notwendigkeit, irgendjemandem etwas zu erklären", sagte er."

Vom Kreml wurde die schon Mittwochmittag durch das Büro des südafrikanischen Präsidenten veröffentlichte Meldung bestätigt, wonach der russische Präsident Wladimir Putin nicht zu dem im August in Johannesburg stattfindenden Gipfeltreffen der BRICS-Gruppe reisen wird. Putin werde stattdessen per Videokonferenzschaltung an den Beratungen der Staatsoberhäupter der fünf BRICS-Mitgliedsländer teilnehmen, sagte am Nachmittag der Pressesprecher des russischen Präsidenten Dmitri Peskow. Vor Ort in Südafrika werde der russische Außenminister Sergei Lawrow anwesend sein. Das Gipfeltreffen wird vom 22. bis 24. August in Johannesburg stattfinden. Neben dem höchsten Repräsentanten des Gastgeberlandes werden auch die Staats- und Regierungschefs von China, Brasilien und Indien teilnehmen. Die persönliche Teilnahme von Wladimir Putin wird durch einen gegen ihn ausgesprochenen Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag wegen angeblicher "Entführung ukrainischer Kinder" erschwert. Südafrika, das im Gegensatz zu Russland die internationalen Verträge über die Errichtung dieses Gerichtshofs unterzeichnet und ratifiziert hat, wollte aufgrund des internationalen Drucks und möglicher Konsequenzen für die Handelsbeziehungen des Landes dem russischen Staatsoberhaupt keine Garantien für seine diplomatische Immunität zusichern. "



