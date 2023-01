Fünf Menschen bei ukrainischem Himars-Beschuss einer Brücke bei Melitopol getötet

Die Zahl der Todesopfer nach einem Raketenangriff ukrainischer Truppen auf eine Eisenbahnbrücke im Bezirk Melitopol ist auf fünf gestiegen, wie Wladimir Rogow, Mitglied des Hauptrates der Regionalverwaltung von Saporoschje, am Sonntagabend in seinem Telegram-Kanal erklärte: "Fünf Menschen wurden getötet. Vier Menschen wurden verwundet, zwei von ihnen befinden sich in ernstem Zustand. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Der amtierende Gouverneur der Region, Jewgenij Balizkij, gab gegenüber russischen Medien an, dass sich zum Zeitpunkt des Angriffs Menschen auf der Brücke befanden. Bei den Getöteten und Verwundeten handelt es sich offenbar um Arbeiter der Eisenbahnverwaltung, die Reparaturarbeiten an den Schienen ausführten: "Zu diesem Zeitpunkt wurden auf der Brücke Reparaturarbeiten durchgeführt. Vorläufigen Berichten zufolge wurden bei dem Beschuss vier Personen aus dem Team der Eisenbahner getötet und fünf verletzt, die derzeit medizinisch versorgt werden", schrieb Balizkij, bevor das Versterben des fünften Arbeiters bekannt wurde. Die Himars-Attacke erfolgte gegen Mittag Ortszeit. Getroffen wurde eine Eisenbahnbrücke über den Fluss Molotschnaja im Dorf Swetlodolinskoe des Gebietes Melitopol. Nach vorläufigen Berichten feuerten die ukrainischen Streitkräfte drei Raketen ab, von denen eine abgeschossen werden konnte." Quelle: RT DE