Times of Israel: Tel Aviv unterstützt Kiew bei der Entwicklung von Raketenwarnsystemen

Nach einem einstündigen Treffen mit dem ukrainischen Außenminister Dmitri Kuleba in Kiew kündigte der Außenminister Israels Eli Cohen an, dass das Land "bis zu 200 Millionen US-Dollar an Darlehensgarantien" für Projekte im Gesundheitswesen und in der zivilen Infrastruktur in der Ukraine bereitstellen wird. Das meldet die Zeitung Times of Israel. Darüber berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Außerdem wurde der Ukraine Unterstützung "bei der Entwicklung eines intelligenten Frühwarnsystems" versprochen. Cohen betont: "Israel steht, wie bereits in der Vergangenheit erklärt, fest in Solidarität mit dem ukrainischen Volk und bleibt der Souveränität und territorialen Integrität der Ukraine verpflichtet." Quelle: RT DE