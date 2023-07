Kennedys Wahlkampfleiter: Assange würde sofort freikommen, wenn RFK Jr. gewinnt

RT-Moderator von "Going Underground", Afshin Rattansi, hat sich mit Robert F. Kennedys Wahlkampfleiter, Dennis Kucinich, über die Zukunft von Julian Assange unterhalten.

Weiter berichtet RT DE: "Der in London inhaftierte Journalist hat am Montag bereits zum fünften Mal seinen Geburtstag im Gefängnis verbracht und ihm droht nun endgültig, in die USA ausgeliefert zu werden.

Im Falle einer Kennedy-Präsidentschaft würde Assange sofort begnadigt werden, wie Kucinich versicherte, denn was mit Assange passiere, wird als eine "der größten Ungerechtigkeiten gegen einen Wahrheitsverfechter in die Geschichtsbücher eingehen". Der Fall Assange verdeutliche, in welcher Schieflage sich die Welt befinde, dank einiger mächtiger Schachspieler, die davon profitieren würden, Völker gegeneinander aufzuhetzen und Krieg als Geschäft zu betreiben. "Dieser Wahnsinn muss aufhören. Und er wird aufhören, sollte Kennedy Präsident werden", so sein Wahlkampfleiter."

Quelle: RT DE