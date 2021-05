Nervosität auf EU-Konferenz: „Soziale Medien führen zu mangelndem Vertrauen und Spaltung“

Der illegitime Einfluss von sozialen Medien und Hintergrundmächten sei eine Bedrohung, sagt László Kövér, der Sprecher des ungarischen Parlaments. Auch deutscher Bundestagspräsident Schäuble um „Erhalt der Demokratie“ besorgt. Dies berichtet das Magazin "Unser Mitteleuropa" unter Verweis auf einen Bericht der ungarischen Zeitung "Magyar Hírlap".

Weiter berichtet das Magazin: "Soziale Medien und die Verbreitung von Fake News untergraben das öffentliche Vertrauen, polarisieren die Gesellschaften und sind ein Mittel der Manipulation, sagte der Präsident des ungarischen Parlaments László Kövér am Montag auf einer Konferenz der Sprecher der Europäischen Union. Die Konferenz wurde von den Präsidenten der beiden Kammern des Deutschen Bundestages, des Bundestages und des Bundesrates, geleitet und ist Teil einer einjährigen Veranstaltungsreihe, die die Zukunft der Europäischen Union diskutieren soll.

Kövér sagte, dass die Handhabung der Konferenzreihe, die bis zum Frühjahr 2022 laufen wird, mit der Teilnahme der EU-Institutionen, Mitgliedsstaaten, lokalen Behörden und EU-Bürgern, den Eindruck erweckt, dass der ganze Prozess ein Spektakel ist, mit einem vorgefertigten Szenario und einem vorherbestimmten Ergebnis. Er betonte, dass nicht das Europäische Parlament, die Europäische Kommission oder der Europäische Rat die stärkste demokratische Legitimation in der EU hätten, sondern die nationalen Parlamente.

Kövér betonte, dass er mit seinen Kollegen übereinstimme, die über die „Polarisierung der Politik“ besorgt seien. Wie er sagte, ist der Grund für die Spaltung, dass „wir das Vertrauen ineinander verloren haben“. Er fügte hinzu, dass das Vertrauen nicht weiter untergraben werden sollte und „wir müssen zeigen, dass wir an der Meinung des anderen interessiert sind“. Der Sprecher des ungarischen Parlaments betonte, dass entschieden werden muss, ob Zensur im Online-Bereich ohne demokratische Legitimation und Manipulation durch Fake News akzeptiert oder abgelehnt werden soll.

Er fügte jedoch hinzu, dass „die europäische Linke, die über die Bedrohungen der Demokratie und der Online-Sphäre besorgt ist“, sich zu dem alten bolschewistischen Prinzip bekennt, dass „die Feinde der Demokratie nicht zur Demokratie gehören“ und es genau „sie sind, die bestimmen wollen, wer die Feinde der Demokratie sind“.

Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) betonte in seiner Eröffnungsrede, dass der wachsende Einfluss des Internets, der Social-Media-Firmen und die in großen Online-Unternehmen konzentrierte Macht eine Herausforderung für die repräsentative Demokratie sei und großen Einfluss auf die wichtigsten Institutionen der repräsentativen Demokratien, die Parlamente, habe.

Er sagte, dass Social-Media-Giganten, die auf algorithmusbasiertes Management der Aufmerksamkeit der Menschen setzen, die Öffentlichkeit grundlegend verändert haben. Traditionelle Medien verlieren ihre Filter- und Vermittlungsfunktion, und die sozialen Medien, die sie durch „Taschen der öffentlichen Meinung“ ersetzen, unterstützen die Verbreitung von Hass und irreführenden Informationen und spalten die Gesellschaft.

So zerfalle der „gemeinsame Raum des gemeinsamen Erlebens und der Debatte“, der für den Erhalt der Demokratie gerade in einer immer vielfältigeren Gesellschaft unbedingt notwendig sei, so Schäuble.

Quelle: Unser Mitteleuropa