Das russische Militär hat nach eigenen Angaben eine weitere Drohne über dem russischen Grenzgebiet Belgorod abgeschossen. Das Verteidigungsministerium in Moskau schrieb auf Telegram, dass gegen 13:30 Uhr Ortszeit (12:30 MESZ) eine weitere versuchte Terrorattacke der Ukraine auf Objekte in Russland vereitelt worden sei. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Das gegnerische unbemannte Luftfahrzeug sei von der Luftabwehr entdeckt und zerstört worden. Die Behörde meldete weder Opfer noch Zerstörungen.

Somit war dies bereits das vierte Mal seit Samstagabend, dass die Luftabwehr über dem Grenzgebiet Belgorod eine ukrainische Drohne unschädlich machen musste. Am Sonntag gab es drei ähnliche versuchte Attacken, die die russischen Behörden als terroristisch einstuften. In allen Fällen wurden weder Opfer noch Zerstörungen gemeldet. Auch über dem Gebiet Kursk wurde am Sonntag ein unbemanntes ukrainisches Luftfahrzeug abgeschossen."

Quelle: RT DE