20.000 Militärs werden zur Luftabwehrunterstützung Moskaus während der Feiertage eingesetzt

Laut russischem Verteidigungsministerium werden rund 20.000 Einsatzkräfte über die Feiertage an der Unterstützung der Luft- und Raketenabwehr in Moskau beteiligt sein. Wie die Nachrichtenagentur RIA Nowosti berichtet, gab das Ministerium bekannt: "Insgesamt werden rund 20.000 Angehörige der Luftverteidigungsverbände der Luft- und Raumfahrttruppen über die Neujahrsfeiertage und an den Wochenenden im Kampfeinsatz für die Luftverteidigung sein." Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Nach Angaben des Ministeriums werden in der Silvesternacht auch mehr als 1.800 Mitglieder der 1. Luftverteidigungs- und Raketenabwehr-Spezialarmee der russischen Luft- und Raumfahrtstreitkräfte in den Kampfeinsatz gehen. Laut der Agentur RIA Now osti erfüllt die 1. Luftverteidigungs- und Raketenabwehrarmee Aufgaben zur Verteidigung der russischen Hauptstadt gegen Luft- und ballistische Raketensysteme." Quelle: RT DE