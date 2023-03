Medien: Europa kann nicht genug Panzer für Ukraine beschaffen

Nach Angaben der US-amerikanischen Zeitung The New York Times seien die europäischen Länder, die der Ukraine die Lieferung von Leopard-2-Panzern zugesagt hätten, nicht dazu bereit gewesen, Kiew die geforderte Anzahl zu schicken. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Einige Länder sollen festgestellt haben, dass die Panzer in ihrem Waffenarsenal nicht funktionieren oder dass ihnen Ersatzteile fehlen, schreibt The New York Times. Manchmal seien die Politiker auch auf unvorhergesehenen Widerstand in ihren eigenen Verteidigungsministerien gestoßen.

Als wichtigsten Grund für unzureichende Panzerlieferungen nennen die Journalisten die chronische Unterfinanzierung der europäischen Armeen. In dem Glauben, dass ein groß angelegter Landkrieg der Vergangenheit angehöre und der Kalte Krieg vorüber sei, sei Europa auf eine Eskalation in der Ukraine völlig unvorbereitet gewesen."

Quelle: RT DE