Prinz Charles vertritt Meghan Markles Vater bei Hochzeit

Prinz Charles wird Meghan Markles Vater bei der Hochzeit mit Prinz Harry vertreten und seine künftige Schwiegertochter zum Altar begleiten. Das teilte das Königshaus am Freitag mit. "Ms. Meghan Markle has asked His Royal Highness The Prince of Wales to accompany her down the aisle of the Quire of St George`s Chapel on her Wedding Day.

The Prince of Wales is pleased to be able to welcome Ms. Markle to The Royal Family in this way", hieß es in einer Mitteilung. Am Vortag war bestätigt geworden, dass Meghan Markles Vater aus gesundheitlichen Gründen sicher nicht zur Hochzeit kommt. Die Hochzeit von Meghan Markle und Prinz Harry findet am Samstag statt. Quelle: dts Nachrichtenagentur