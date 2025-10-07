Schneesturm am Everest! Retter kämpfen gegen die Zeit

Ein seltener Oktober-Schneesturm hat auf der tibetischen Seite des Everest Hunderte Trekker überrascht; bis zu 350 Menschen wurden bereits in Sicherheit gebracht, weitere sind gestrandet, der Zugang wurde gesperrt.

Auch europäische Medien berichten von großangelegten Rettungen und mindestens einem Todesopfer in der Region; der Sturm gilt als außergewöhnlich heftig für die Jahreszeit.

Rettungskräfte arbeiten mit Drohnen, Bergtieren und provisorischen Seiltrassen; eingeschlossene Gruppen wurden an Sammelpunkten oberhalb von 4.900 Metern versorgt. Lawinengefahr, Kälte und schlechte Sicht erschweren Evakuierungen. Reiseveranstalter prüfen Umbuchungen, lokale Behörden haben Einlass-Stopps verhängt. Für Alpinisten gilt: Wetterfenster eng kontrollieren, Ausrüstung an Winterbedingungen ausrichten und Rückzugsentscheidungen frühzeitig treffen.

Quelle: ExtremNews



