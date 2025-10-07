Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Schneesturm am Everest! Retter kämpfen gegen die Zeit

Freigeschaltet am 07.10.2025 um 13:19 durch Sanjo Babić
Mount Everest: Die Nordseite vom Weg zum Basislager aus gesehen.
Foto: I, Luca Galuzzi
Lizenz: CC-BY-SA-2.5
Die Originaldatei ist hier zu finden.

Ein seltener Oktober-Schneesturm hat auf der tibetischen Seite des Everest Hunderte Trekker überrascht; bis zu 350 Menschen wurden bereits in Sicherheit gebracht, weitere sind gestrandet, der Zugang wurde gesperrt.

Auch europäische Medien berichten von großangelegten Rettungen und mindestens einem Todesopfer in der Region; der Sturm gilt als außergewöhnlich heftig für die Jahreszeit.  

Rettungskräfte arbeiten mit Drohnen, Bergtieren und provisorischen Seiltrassen; eingeschlossene Gruppen wurden an Sammelpunkten oberhalb von 4.900 Metern versorgt. Lawinengefahr, Kälte und schlechte Sicht erschweren Evakuierungen. Reiseveranstalter prüfen Umbuchungen, lokale Behörden haben Einlass-Stopps verhängt. Für Alpinisten gilt: Wetterfenster eng kontrollieren, Ausrüstung an Winterbedingungen ausrichten und Rückzugsentscheidungen frühzeitig treffen.

Quelle: ExtremNews


