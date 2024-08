Nasa holt "Starliner"-Crew erst 2025 zurück zur Erde

Die Nasa will die "Starliner"-Crew erst Anfang 2025 zurück zur Erde holten. Vorher soll das Raumschiff bereits im September und nach neuen Planungen nun ohne die Astronauten Butch Wilmore und Suni Williams zurückkehren, teilte die Nasa am Samstag mit. Die unbemannte Rückkehr ermögliche es, während des Heimflugs weitere Testdaten zu sammeln, ohne dabei mehr Risiken als nötig für die Besatzung einzugehen hieß es.

Der CST-100 Starliner ist ein wiederverwendbares Raumschiff, das von Boeing im Auftrag der Nasa für Flüge zur ISS entwickelt wurde. Wilmore und Williams waren im Juni im Rahmen des ersten bemannten Fluges zur Internationalen Raumstation gestartet. Dabei gab es aber Probleme: Beim Anflug des Starliners auf die Raumstation waren Heliumlecks festgestellt worden, es gab Probleme mit den Reaktionskontrolltriebwerken des Raumschiffs.



"Raumfahrt ist riskant, selbst in ihrer sichersten und routinemäßigsten Form. Ein Testflug ist von Natur aus weder sicher noch routinemäßig", sagte Nasa-Manager Bill Nelson am Samstag. Wilmore und Williams sollen nun vorerst auf der Internationalen Raumstation bleiben und im Februar 2025 an Bord eines Dragon-Raumschiffs mit zwei weiteren Besatzungsmitgliedern nach Hause fliegen.

