Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Weltgeschehen Deutsche Helferin in Afghanistan: "Die Menschen haben nichts mehr"

Deutsche Helferin in Afghanistan: "Die Menschen haben nichts mehr"

Freigeschaltet am 02.09.2025 um 15:56 durch Sanjo Babić
Die Internationale Rotkreuz- und Rothalbmond-Bewegung umfasst das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK). Bild: Julius.kusuma / wikipedia.org
Die Internationale Rotkreuz- und Rothalbmond-Bewegung umfasst das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK). Bild: Julius.kusuma / wikipedia.org

Nach dem Erdeben in Afghanistan haben wir mit Claudia Peppmüller gesprochen, die für die Hilfsorganisation "Friedensdorf Soforthilfe" in Afghanistan ist. Nach eigener Aussage wird sie morgen früh zusammen mit einem Team des Roten Halbmonds in das Erdbebengebiet fahren.

Peppmüller sagte dem WDR, laut ihren Partnerorganisationen würden im Moment vor allem Medikamente und Hilfsmittel zur akuten Versorgung von Verletzungen benötigt - wie Schmerzmittel und Verbände. Sie könnten sie 40.000 Menschen helfen.

Während Organisationen wie ISAR und das Rote Kreuz noch auf offizielle Hilfegesuche aus Afghanistan warten, ist der Eindruck von Claudia Peppmüller vor Ort sehr wohl, dass Hilfe erwünscht sei. "Man könnte sich auch beim Roten Halbmond melden", so ihre Worte.

Der Rote Halbmond bitte das "Friedensdorf Soforthilfe" um Hilfsgüter, die sie gar nicht stellen könnten - zum Beispiel Zelte. Die Menschen, die überlebt haben, hätten gar nichts mehr, nicht einmal Decken.

Quelle: WDR Newsroom (ots)

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte regie in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige